Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe’de ilk iki takviye Portekiz üzerinden gerçekleşirken, orta saha transferi de bu ülkeden olabilir. Geçtiğimiz sezon bu ülkeden Miguel Crespo’yu transfer eden ve yüksek bir verim alan sarı lacivertli takımda yapılan transferi Miha Zajc’ın kararı belirleyecek. Kontratının son senesine giren Sloven oyuncu yeni sözleşme imzalamazsa, sezon sonunda bedelsiz ayrılmaması için gelecek teklifler değerlendirilecek ve Zajc ile yollar ayrılacak.

HEDEF OLIVERIA

Fenerbahçe Zajc’ın ayrılması hâlinde rotayı bir defa daha Portekiz’e kıracak ve Porto’nun geçen sezonu kiralık olarak Roma’da tamamlayan orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’ya yönelecek. Roma’nın takımda tutmak istediği ancak 13,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği yıldız ismi bir kez daha kiralamayı düşünmeyen Porto, bonservis tekliflerini değerlendirecek. Oyunu iki yönlü oynayan yıldız, Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giymek için Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor.

AVRUPA KUPASI KAZANDI

Geçen sezon devre arasında Roma’ya kiralanan Oliveira, Jose Mourinho yönetiminde 22 maçta forma giydi. Konferans Ligi’nde 6 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, final maçında da 74 dakika sahada kaldı.

EMRE MOR BİTİYOR

Karagümrük’te gösterdiği çıkışla dikkatleri çeken Emre Mor’u transfer etmek isteyen Fenerbahçe, bu transferde artık son aşmaya geldi. Karagümrük’ün eski hocası Volkan Demirel’in tavsiye ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kırmızı siyahlılarla prensip anlaşmasına varıldı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş için gemileri yaktı, Fenerbahçe futbolcuyu ikna edemedi Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transfer sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen bonservis konusunda el sıkışmıştı. Sarı-Lacivertliler dün akşam da futbolcunun menajeriyle masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ta oynamak isteyen futbolcu için Kartal yeniden devredeydi ancak transferi Galatasaray bitirdi!

Fenerbahçe için ya Carvalho ya Arao Geçen sezon 28 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapan Brezilyalının yerine F.Bahçe’nin yeni teknik patronu William Carvalho ya da Willian Arao’dan birinin alınmasını istedi

Emre Mor Fenerbahçe'ye çok yakın! Karagümrük'e resmi teklif yapıldı... Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Emre Mor'a transfer teklifleri yağıyor. Serie A ekibi Fiorentina'dan gelen 2.5 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Karagümrük'ün kapısını bu kez Fenerbahçe çaldı.Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren Emre Mor'a transfer teklifleri yağıyor.