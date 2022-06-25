Türkiye Gazetesi

Manchester United rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki Tunuslu orta saha oyuncusu Hannibal Mejbri, Instagram hesabından baylaştığı silahlı fotoğraflarıyla tepki çekti. Tatili sırasında arkadaşlarıyla birlikte silahlı poz veren genç futbolcu, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını hemen sildi.

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POLİGONDA ATIŞ YAPTILAR

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi olan Mejbri, atış poligonundan paylaştığı hikayelerin tamamen eğlence ve spor amaçlı olduğunu söyledi. United'ın henüz 16 yaşındayken AS Monaco'ya 4.5 milyon euro ödeyerek altyapısına kattığı futbolcu, Fransa doğumlu olmasına rağmen Tunus A Milli Takımı'nı seçmiş ve 16 kez forma giymişti.

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