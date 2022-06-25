Türkiye Gazetesi

YENİ TRANSFERLER KAMPA YETİŞECEK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşme halinde oldukları 2 futbolcunun 9 Temmuz’daki kampa katılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

Abdullah Avcı'ya iki darbe birden! "Sağ kolu"nu kaybetmek üzere... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iki yardımcısını birden kaybedebilir. Bordo-Mavili takıma geçen sezon katılan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz ile Avcı'nın uzun soluklu yardımcısı Orhan Ak, takımdan ayrılmak üzere...

“Önümüzde oynayacağımız bir play-off maçı var. Play-off’u geçtiğimiz takdirde Trabzonspor’umuz Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek. Bu hem sportif anlamda, hem ülkenin tanıtımı anlamında ülke sporunun ülke futbolunu tanıtımı anlamında aynı zamanda da kulübümüz açısından baktığımız zaman ekonomik anlamda bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Gruplara kaldığımız takdirde elde edeceğimiz gelir, Trabzonspor Kulübü'nün 1 yıllık futbolcu maaşlarının tamamını karşılıyor. Bu açıdan son derece önemli."

Trabzonspor kombineleri satışa çıktı... 2022-23 sezonu kombine bilet fiyatları ne kadar? Şampiyon Trabzonspor'un 2022-23 sezonu kombine biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyordu. Bordo-Mavili taraftarlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kapsayan kombine bilet satışının başlamasını iple çekiyor. Trabzonspor bugün yaptığı açıklamayla bu merak giderdi.

SOL BEKE ALİOSKİ

"Camianın beklentisi, yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan, camianın beklentisi açısından baktığımız zaman sportif anlamda da çok büyük önem arz ediyor. Bugün camiamız transfer beklentileri içerisinde. Sizlerin de malum olduğu üzere daha önceden belirlenmiş olan isimlerden geçtiğimiz hafta içerisinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Bugün itibariyle de hocamızın talepleri doğrultusunda, hem hocamızın hem de izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 2 mevkideki 2 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor."

MİLLİ TAKIMLARA 10 FUTBOLCU

"Camiamızın endişesi olmasın bu iki transferimizi de hazırlık kampının ilk gününe, ilk gününe derken milli takımlarda görev yapan 10 üzerinde oyuncumuz var. Transfer ettiğimiz oyuncularımız da dahil milli takımlarda görev yapan oyuncularımız hazırlık kampına Slovenya’da 9 Temmuz tarihinde katılacaklar. 9 Temmuz tarihinde de bu 2 yeni transferimiz takımımızın hazırlık kampına hazır bir vaziyette iştirak edeceklerdir. İleriye dönük olarak hazırlık kampları tamamlandıktan sonra eğer hocamızın farklı bir düşüncesi farklı bir takviye isteği söz konusu olursa onu da gerçekleştireceğimizden hiç birinizin şüphesi olmasın."