Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen "Futbolun Geleceği Söyleşisi" adlı etkinliğe katılan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Emirhan İlkhan, "Beşiktaş'a ve ülke futboluna katkıda bulunmak istiyorum. Hedeflerimden bir diğeri de beş büyük ligde oynayabilmek ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek. Çünkü her futbolcunun Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilmek hayalidir. Ülkemiz için de o 2002'deki ortamı yaşayabilmek ve o ortamda bulunabilmek en büyük hayallerimden biri ama şu an için adım adım gitmek gerekiyor" dedi.

"TEMELİMİZ SAĞLAM DEĞİL"

Yabancı futbolcularla, Türk oyuncular arasındaki en büyük farkın disiplin olduğunu kaydeden Emirhan İlkhan, şunları söyledi:

"Bence yabancı futbolcularla aramızdaki en büyük fark disiplin. Çünkü oradaki insanlar o kültürü yaşıyorlar, oradaki atmosferi biliyorlar. Biz buradan kendi çabalarımızla çıkmaya çalışıyoruz. İmkan farkları da var tabii. Orada sporcular erken yaşta başlıyorlar ekstra çalışmalara. Biz burada belli bir seviyeye geldikten sonra ekstra çalışmalara başlayabiliyoruz. En büyük farkı da bu oluşturuyor. Temelimiz sağlam olmadığı için onlara yetişmeye çalışıyoruz ama fark kapanmıyor işte. Arada bir Arda Güler gibi özel yetenekler çıkıyor, farklar öyle kapanabiliyor."

Üç yıldır özel çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Emirhan, "Onun üstüne de ekstra çalışmalar ekliyorum, atletizm gibi. Koşu stilimi değiştirebilmek için. Onlarla birlikte gelişiyor tabii ki doğal olarak. Yurt dışıyla aramızda farklar var ama biz bunu olabildiğince kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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