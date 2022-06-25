Türkiye Gazetesi

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi flaş bir transfere imza attı. Sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve ligde de final oynayan Akdeniz ekibi, NBA'de 2021 yılının 'En değerli oyuncusu' seçilen Jonquel Jones'u kadrosuna kattı.

BOSNA HERSEK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Kadın basketbolunun en üst düzey skorerleri arasında yer alan, gösterdiği performansla WNBA'de 2021 yılının 'en değerli oyuncusu' seçilen 1994 doğumlu ve 1.98 boyundaki Jones, WNBA'de şampiyonluğun en güçlü adayı Connecticut Sun ile Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Fenerbahçe Safiport'tan ligde üst üste 4. şampiyonluk... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu.

5 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

Transfere ilişkin açıklama yapan Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen şunları söyledi:

"5 kez WNBA 'All-Star' olan Jonquel Jones gibi bir dünya yıldızını kadromuza katmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda baştan sona üstün oynayarak kazandığımız final sonrası aynı rakibimize karşı play-off finalinde biri devşirme ana rotasyonumuzdaki 4 yabancı oyuncumuzu sakatlıklarından dolayı oynatamadık. Sporun içinde muhtemel bu gibi durumlara karşı edindiğimiz tecrübe ve sporun bir bilim dalı olduğu bilinciyle daha doğru bir kadro mühendisliğiyle yola çıkmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Taraftarlarımızın şampiyonluk yarışında yanımızda olmalarını bekliyorum. Türk kadın basketboluna yeni bir vizyon katacağına inandığımız bu transferin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz."

NBA 2022 draftında 1 numara seçimi Duke uzunu Paolo Banchero oldu Duke Üniversitesi'nin pota altı oyuncusu Paolo Banchero, NBA 2022 draftında Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi.