Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan TOFAŞ, flaş bir transfere imza attı. Bursa ekibi 2020-21 EuroCup finalinin MVP'si 28 yaşındaki Amerikalı guard Rob Gray'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

EUROLEAGUE OYUNCUSU

Mavi-yeşilli kulüp, Dimitris Priftis'in başantrenörlüğe getirilmesinin ardından 2020-2021 sezonu ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Rob Gray ile anlaşma sağladı.

Fransız AS Monaco Basket ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen sezon THY Euroleague deneyimi bulunan Rob Gray, 1,86 metre boyunda ve şutör gard pozisyonunda oynuyor.

ROB GREY KİMDİR?

ROB GRAY KİMDİR? *

3 Nisan 1994 doğumlu ve 1.86 cm boyundaki Rob Gray, shooting guard (2) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Basketbola ülkesi Amerika’da başlayan Rob Gray, kolej kariyerini 2015-2018 yılları arasında Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından University of Houston’da geçirdi.

2018 Yazında NBA Yaz Ligi Las Vegas ayağında Houston Rockets forması giyen yetenekli oyuncu, 2018-2019 sezonunu NBA G-League’de Fort Wayne Mad Ants’da geçirdi. Burada çıktığı 46 maçta 17.1 sayı-3.4 ribaund-3.2 asist ortalamalarını sergiledikten sonra Mart 2019’da Fransa temsilcilerinden JL Bourg Basket ile sözleşme imzalayan Rob Gray, Fransa Jeep ELITE ProA’da süre aldığı 10 maçta 14 sayı-3.8 ribaund-3.9 asist-1.4 top çalma ortalama istatistikleriyle oynadı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonu öncesinde Boulogne-Levallois Metropolitans’a transfer olan Rob Gray, 25 maçta 14.5 sayı-2.9 ribaund-2.8 asist-1.4 top çalma ortalmalarıyla oynadığı sezonda yüzde 40.5 üç sayı isabet oranını tutturdu.

2020-2021 Sezonuna da Metropolitans’da başlayan ve Fransa Ligi’nde 4 maçta 10 sayı-1.3 ribaund-1.8 asist ortalamalarını sergileyen Birleşik Amerikalı şutör, Ocak 2021’de AS Monaco Basket’e transfer oldu. AS Monaco formasıyla kariyerinin zirvesine çıkan Rob Gray, Fransa Ligi’ndeki 29 maçta 13.4 sayı-2.3 ribaund-1.3 asist ortalamlarına imza atarken, şampiyonluk kupasını kazandıkları Eurocup’ta ise 13 maçta 18.2 sayı-2.4 ribaund-1.2 asist ortamayla oynadı. Rob Gray aynı zamanda, Dimitris Priftis’in başantrenörlüğünü yaptığı Unics Kazan’a karşı oynadıkları final serisinde ilk maçta 23 sayı-4 ribaund; ikinci maçta ise 25 sayı-1 ribaund-1 asist üreterek “finallerin en değerli oyuncusu” (MVP) seçilmişti.

2021-2022 Sezonunda Euroleague’de mücadele veren AS Monaco Basket’in genişleyen kadrosunda süresi azalan Rob Gray, geride kalan sezonda Fransa Ligi’nde 13 maçta 10.8 sayı-1.2 ribaund-1.5 asist; Euroleague’de ise 8 maçta 3.8 sayı-0.4 ribaund-0.8 asist ortalamalarıyla oynadı.

* Resmi siteden alınmıştır.

MUHSİN YAŞAR AYRILDI

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TOFAŞ kulübü veda mesajı yayınlamıştı:

"Altyapımızdan yetişen ve 2014 yılında bu yana A Takım formamızı giyen Muhsin Yaşar, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübümüzden ayrılmıştır. Muhsin'e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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