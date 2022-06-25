Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu bağlamda 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

"4 FUTBOL SEZONU İÇİN SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

ABDULKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor’a dönerek sezonu burada geçirdi.

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig’de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

Joao Mario için Benfica'ya 6 milyon euro! Galatasaray'ın orta sahadaki sorununa kesin çözüm Galatasaray'da geçen sezon en çok eleştirilen bölge orta sahaydı. Dursun Özbek yönetimi önümüzdeki sezon bu sıkıntıyı yaşamamak için işi sıkı tutuyor...

Bartuğ Elmaz Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer oldu Fransız devi Marsilya, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar'da altyapının gelecek vadeden sol beki Emir Tintis de Fatih Karagümrük'e kaptırılmıştı.

Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'da... Antrenmanı bırakıp uçağa bindi... Galatasaray, Konyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ile anlaştı. İmza için İstanbul'a uçan Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'dan yıllık 17 milyon TL kazanacak.

Axel Witsel'i Galatasaray istedi Atletico Madrid bitirdi Atletico Madrid Hector Herrera'nın yerini Axel Witsel'le doldurdu. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve boşan çıkan 33 yaşındaki Belçikalı orta sahayla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız isim bir süredir "6 numara" arayışındaki Galatasaray'ın da gündemindeydi. Avrupa'dan en güncel transfer gelişmeleri...

Galatasaray Altay'ın genç yıldızının peşinde: Transfer için girişimler başladı Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ın, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ve bu doğrultuda çalışmaların başladığı öğrenildi.