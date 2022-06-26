Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş son yılların en büyük golcü transferini gerçekleştirmek üzere. Bundesliga’da Lewandowski’den sonra en iyi istatistiklere sahip olan Hollandalı golcünün transferinde artık ufak pürüzler kaldı. Bonservisi Burnley’de olan 1,97’lik yıldız oyuncunun transferinde en büyük engel eşiydi. Çocuklarını metropolde büyütmek istemeyen Nikki van Esch, bu yüzden eşinin geçen sezon Inter’e transferini Milano şehri yüzünden engellemişti. Bunu öğrenen siyah beyazlı yönetim çok ince çalıştı.

EVE HAYRAN KALDI

Öncelikle İstanbul Boğazı’nda yapılan tur, Weghorst’un iki kızının annesini çok etkiledi. Ardından İstanbul’da Weghorst ailesinin yaşayacağı ev gösterildi. Bu evin ormanlık alanda olması Nikki van Esch’te hayranlık uyandırdı. Hayat alanlarının şehir kargaşasından tamamen uzakta olmasından çok etkilenen Weghorst’un eşi, transfere onay verdi. Hollandalı golcü Beşiktaş’la finansal anlamda tamamen anlaştı. Siyah beyazlı yönetimin satın alma opsiyonu konusunda Burnley kulübüyle görüşmeleri devam ediyor.

CABRAL'DA SIKINIT VAR

Siyah beyazlıların sol kanat için kadrosuna katmak istediği Jovane Cabral’in bonservisine sahip olan, Sporting Lizbon transferde sıkıntı çıkarıyor. Portekiz ekibi, Beşiktaş’ın 2,5 milyon avroluk teklifini reddetti. Sporting’in, 24 yaşındaki oyuncu için en az 5 milyon avro gelir beklediği öğrenildi.

KALEYE YAKIN OLMALIYIM

Beşiktaş’ın ve Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olan Emirhan İlkhan, NIKE 50. Yılı etkinlikleri kapsamında “Futbolun Geleceği Söyleşisi” adlı etkinliğe katıldı. Sahada en çok 8 numara bölgesinde rahat hissettiğini söyleyen genç yıldız, “Kaleye daha yakın oynarsam skora çok daha fazla katkı yapabileceğim konusunda kendimden çok eminim” dedi.

KARTAL SEZONU AÇIYOR

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla başlayacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Valerien Ismael yönetiminde saat 18.00’de gerçekleşecek antrenmana siyah beyazlıların yeni transferleri Romain Saiss ile Gedson Fernandes de katılacak.

Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş için gemileri yaktı, Fenerbahçe futbolcuyu ikna edemedi Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transfer sürecinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen bonservis konusunda el sıkışmıştı. Sarı-Lacivertliler dün akşam da futbolcunun menajeriyle masaya oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş'ta oynamak isteyen futbolcu için Kartal yeniden devredeydi ancak transferi Galatasaray bitirdi!

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta Beşiktaş, Portekizli oyuncu Gedson Fernandes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan siyah beyazlı kulüp hesabından bir de video yayınladı...