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Son dakika: 96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
26.06.2022 - 17:32 | Son Güncelleme: 26.06.2022 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı
Kaynak: AA
Etiketler : son dakika,Gazi Koşusu,haberi,
877842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/877842.aspx
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