Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas dünyaevine girdi. Pelkas, hayatını kız arkadaşı Kiveli Marda ile birleştirdi.

İkili, İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda düğün de yaptı. Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Fenerbahçe’de Abdülkerim Bardakcı transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç’un sözleri… Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan ve Galatasaray, Beşiktaş’ında radarına giren Abdülkerim Bardakcı, tercih hakkını Galatasaray’dan yana kullandı. Fenerbahçe’ye daha yakın olduğu transferin bir anda değişmesi ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Transferin perde arkası ortaya çıktı. Abdülkerim'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı konuşma dikkat çekti.

Emre Mor adım adım Fenerbahçe'ye Fenerbahçe, Volkan Demirel ile büyük çıkışa geçen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor'u kadroya katmaya çok yaklaştı. Karagümrük’e para artı altyapıdan Efecan verilecek.

Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan’ın Hull City’de Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. Açıklamada, Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere’ye gideceği belirtildi.