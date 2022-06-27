Türkiye Gazetesi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını karate branşında kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda karate erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Eray Şamdan, finalde ev sahibi Cezayir'den Ala Salmi'yi 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece Şamdan, Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

İlk altın madalyanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın ilk gününde altın madalya kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanan milli karatecimiz Eray Şamdan’ı kutluyorum. Kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan milli karateci Tuba Yakan’ı da tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

YUNANİSTAN'I 2-1 YENDİLER

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda U18 Milli Futbol Takımı, Oran şehrinde Mers El Hadjadj Stadyumu'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'ı Ali Şahin Yılmaz'ın 39. dakikada ve Habip Biçer'in 45. dakikada attığı gollerle 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Milli sporcu Rıza Kayaalp'ten altın madalya İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Büyük gurur! Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz; Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve kadınlar kumite finalinde mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.