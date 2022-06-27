Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yeni sezon öncesi çok güçlü bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe ön libero transferini bitirmeye çok yaklaştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesinin ilk sırasındaki William Carvalho için yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcu için Real Betis, 5 milyon avroya kadar düştü. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, bu rakamı 4 milyon avroya çekmeye çalışıyor. Sarı lacivertli ekip, üç yıllık sözleşme konusunda anlaştığı Carvalho’nun 3 milyon avronun üzerindeki talebini ise yüksek buluyor.

ALTERNATIF DANILO

Yıllık ücreti 2,5 milyon avroya düşürmek isteyen yönetim, toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor. Carvalho'da aksilik yaşanması durumunda rota Fransa'ya dönecek. PSG forması giyen Portekizli oyuncu Danilo da teknik direktör Jorge Jesus'un listesinde bulunuyor. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'da yer alan haberde, Jesus'un 30 yaşındaki oyuncuyla telefon görüşmesi yaptığını ve kendisinden haber beklemesini istediği belirtildi.

GUSTAVO'YA TEKLİF YOK

Fenerbahçe'de gelecek sezon için düşünülmeyen Luiz Gustavo’nun yıllık 4 milyon avroluk ücreti sıkıntı yaşatmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncuya başka bir kulübe gitmek istemesi hâlinde kolaylık sağlanacağı ancak kendisine henüz bir teklif gelmediği öğrenildi.

Fenerbahçeli Pelkas'ın mutlu günü: Dünyaevine girdi Fenerbahçe'de forma giyen Dimitris Pelkas, Kivela Marda ile evlendi. 28 yaşındaki futbolcunun düğününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Jorge Jesus da katıldı.