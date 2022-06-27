Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray’da, Marcao bireysel performansıyla âdeta parladı. UEFA Avrupa Ligi’nde yılın on birine en yüksek puanla giren Brezilyalı stoper dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. Burak Elmas yönetimine kendisine Avrupa’nın büyük liglerinden teklif gelmesi hâlinde ayrılmak istediğini belirten 26 yaşındaki yıldız oyuncu durumu Dursun Özbek’in gelmesiyle de yeniledi. İspanya, Rusya ve İtalya’dan teklifler alan Marcao, arzusunun İspanya olduğunu belirtmesi üzerine Sevilla ile başlayan pazarlıklarda sona gelindi.

TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Sevilla geçtiğimiz hafta yaptığı 12 milyon avroluk teklifini iletmiş, Galatasaray cephesi ise yetersiz bulduğu rakamı kabul etmemişti. İspanyol ekibi dün teklifini yükseltip 15 milyon avroya çıktı. Bu rakamda mutabakata varan taraflar, sözleşmenin içeriğinde yer alacak bonus maddeleri üzerinde pazarlığa başladı. Aslan’ın istediği gelecekteki satışında yüzde 20 pay sahibi olmak. Sevilla ise başarı bonuslarıyla üç yılda 3 milyon avro getirebilecek bir pakette ısrarcı. Eğer bu konuda da anlaşmaya varılırsa Marcao önümüzdeki sezon Sevilla forması giyecek.

KÂRLI SATIŞ

Galatasaray, Marcao’yu 2018-19 sezonun devre arasında Chaves‘den 4 milyon avroya almıştı. Sevilla'ya 15 milyon avroluk transfer gerçekleşirse kulüp çok büyük kâr etmiş olacak. Marcao 20 sene sonra Kadıköy’de kazandıkları Fenerbahçe maçının tarihini ve kulübün logosunu koluna, sırtına da Aslan dövmesi yaptırarak sarı kırmızılılara sevgisini göstermişti.

SASSUOLO ÇOK İSTİYOR

Defans hattını yeniden şekillendirmek isteyen Galatasaray ilk hamlesini Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı’yı alarak yaptı. Aslan’ın planının ikinci kısmında ise Sassuolo’dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür’ü renklerine katmak vardı. Ancak sarı kırmızılılar adına İtalyan ekibiyle görüşmeler yapan Cenk Ergün’e, Çizme ekibi iki oyuncu için kapıyı 14 milyon avrodan açtı. Bu gelişme üzerine bütün odağını Mert’e çeviren Cimbom, kesenin ağzını açtı ve 6 milyon avroluk bir teklif yaparak beklemeye geçti.

Marcao için beklenti 20 milyon avro Avrupa'ya gitmek isteyen Brezilyalı stoper için Sevilla 12 milyon avroluk teklif yaptı. Yönetim olumsuz cevap verdi. İspanyol ekibi rakamı yukarı doğru güncelleyip tekrar kapıyı çalacak.