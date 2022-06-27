Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in kampa kadar yeni isimlerin kadroya katılması konusundaki ısrarları sebebiyle yoğun bir tempo içinde olan siyah beyazlı idareciler, sol bekteki boşluğu da dolduruyor. Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi sonrası Altay'dan Kazımcan Karataş için girişimlerde bulunulmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine Alanyaspor'daki performansıyla parlayan Tayfur Bingöl için Akdeniz ekibiyle görüşmeler başladı.

KAZANCI'DAN YENİ TEKLİF

Her fırsatta Beşiktaş'a olan sevgisini açıkça dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, "Hedefim Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olmak. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" demişti. İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor 2,5 milyon avro bonservis bedeli belirledi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bu rakamı yüksek bulunca takas formülünü devreye soktu. Alanyaspor'a eski oyuncusu Salih Uçan'ın yanı sıra 2 milyon avro önerildi. Alanyaspor'un bu teklifi olumlu bulduğu ve anlaşmanın hafta içinde gerçekleşeceği öğrenildi.

TAYYİP TALHA'YA 10 MİLYON LİRA

Stoper bölgesini yerli bir oyuncuyla güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı’nın transfer defterinin kapanması sonrasında, rotayı Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç’a çevirmişti. Siyah beyazlılar bu transfer için 10 milyon liralık teklifte bulundu ve Adana Demirspor'un kararını beklemeye geçti. Akdeniz ekibinin 2018-19 sezonu başında Karabükspor'dan 245 bin avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu geride kalan sezonda 29 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asist kaydetti. Tayyip Talha, sağ bekte de görev yapabiliyor.

Beşiktaş Weghorst ailesini böyle ikna etti Hollandalı golcünün transferinde en büyük engel eşiydi. İki gün boyunca Boğaz’da gezen ve yaşayacakları evi gören Nikki van Esch, transfere onay verdi.