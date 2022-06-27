Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor’un 57. yaş kutlamalarına katılan ve taraftarlarla fotoğraf çekinen Önder Karaveli, ‘siyah-kırmızlı futbol takımının yeni teknik patronu olacak’ iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş futbol takımının önceki sezon teknik direktörlük görevini üstlenen Kaaveli, başarılı bir grafik çizmiş fakat yerine Fransız teknik direktör Valérien Alexandre Ismal getirilmişti. Söz konusu bir anlaşmanın kulüp tarafından kamuoyuna bildirilmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİRSPOR KAÇINCI LİGDE?

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, 3. lige düşen ilk takım olmuştu. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Es-Es, maddi zorluklar ve geçmişten gelen ağır borç yükü nedeniyle transfer yapamamıştı. Eski günlerine dönmek isteyen Eskişehirspor'da ilk hedef 3. ligden yükselmek.

Eskişehirspor hala Sebastián Pinto'nun borcunu ödüyor! "Az kaldı, senden de kurtulacak Eskişehirspor" Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, geçmişte Eskişehirspor'da forma giyen Sebastián Pinto'nun ödenen borçlarının olduğu çizelgeyi, "Az kaldı, senden de kurtulacak Eskişehirspor" notuyla paylaştı.

ÖNDER KARAVELİ HALA BEŞİKTAŞ'TA MI?

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın gönderilmesinin ardından "geçici" olarak başa getirilen ve taraftarın büyük sevgisini kazanan Önder Karaveli, teknik direktörlüğe Ismael'in getirilmesiyle "Gençlik Gelişim Koordinatörü" olarak görevlendirildi.

Emirhan İlkhan başta olmak üzere altyapıda pek çok genci A Takım'a hazırlayan Karaveli için TFF 1. Lig ekiplerinden de çok teklif gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Eskişehirspor taraftarları Karaveli'yi takımın başında görmek istiyor.

Beşiktaş, sol bek transferini Tayfur Bingöl ile çözecek "Hedefim Beşiktaş'a transfer olmak" diyen 29 yaşındaki oyuncu gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyecek. Takasta Salih Uçan kullanılacak.

PSG'nin yeni hocası Galtier, Gabriel Jesus Arsenal'de, Haji Wright Serie A'ya transfer oluyor Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Christophe Galtier'nin oturması bekleniyor. 2020-21 sezonunda Lille'i şampiyon yaptıktan sonra geçen yaz Nice'in başına geçen 55 yaşındaki Fransız teknik direktör için kulübüne bonservis ödenecek. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. PSG ayrıca İnter'in Slovak stoperi Mila Skriniar içni de cömert bir bonservis ödeyecek.