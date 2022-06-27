Türkiye Gazetesi

Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı merakla bekleniyor. Bayern Münih ve Chelsea iddialarının ardından son iddia İngiliz basınından geldi... Sporting, altyapısından yetiştirdiği süper yıldızı, Portekiz'e geri getirmek istiyor.

PSG'nin yeni hocası Galtier, Gabriel Jesus Arsenal'de, Haji Wright Serie A'ya transfer oluyor Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Christophe Galtier'nin oturması bekleniyor. 2020-21 sezonunda Lille'i şampiyon yaptıktan sonra geçen yaz Nice'in başına geçen 55 yaşındaki Fransız teknik direktör için kulübüne bonservis ödenecek. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. PSG ayrıca İnter'in Slovak stoperi Mila Skriniar içni de cömert bir bonservis ödeyecek.

TARİHİN EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU OLDU

Geçen yaz Juventus'tan ayrılan 37 yaşındaki Ronaldo için 15 milyon euro bonservis ödeyen Manchester United, 39 maçta 34 gol, 3 asistlik müthiş bir skor katkısı sağlamış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerin yanı sıra üçlemeleriyle de gündemden düşmemişti.

Portekiz'de şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Sporting'de başkanı Bruno de Carvalho, Ronaldo'nun kariyerini Lizbon'da bitirmek istediğini açıklamıştı.

BAYERN MÜNİH'TEN YALANLAMA

Alman basınında Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in futbolcusunu Bayern Münih'e getirmek istediği iddiası üzerine Bayern Münih CEO'su Hasan Salihamidzic bir açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı.

Chelsea'nin Amerikalı yeni patronlarının da Ronaldo için harekete geçeceği iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise AS Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vatandaşıyla İtalya'da buluşmak istediği yönünde...

Cristiano Ronaldo'nun annesi yeni doğan torunu Bella Esmeralda'nın fotoğraflarını paylaştı Cristiano Ronaldo'nun annesi, yeni torunu Bella Esmeralda ile ilk fotoğrafını paylaştı. Portekizli süper yıldızın annesi Dolores Aveiro, Mallorca'da devam eden tatillerinde iki aylık torununu kollarına aldı ve Instagram'da gururla fotoğraf paylaştı.

LİZBON'DAN 2002'DE AYRILDI

Cristiano Ronaldo 2002 yılında profesyonel olduğu Sporting'te 1 sezon oynadıktan sonra Manchester United'a transfer olmuştu. Sir Alex Ferguson 2003 yazında 18 yaşındaki Portekizli için 18 milyon euro ödetmişti.

Ronaldo 2003-2022 yılları arasında United, Real Madrid ve Juventus formalarını giydi.

Cristiano Ronaldo'nun toplam kaç golü var? 20 sezonda insanüstü performans Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde 20 sezonu geride bırakırken, rakip filelere tam 815 gol kaydetti.