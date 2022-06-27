Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un karpuzdan portresi yapıldı... Samandıra'da tesisin aşçısı eserini Portekizli'ye gösterdi. Jorge Jesus'un çok beğendiği çalışma, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görsele, "Biraz da sanat" ifadeleriyle paylaşıldı.

Bruma: Türkiye’ye ilk geldiğimde çok gençtim, şuan daha tecrübeliyim Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma, sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus’un kendisini arayıp hedeflerinden bahsettiğini ve bu süreçte Fenerbahçe’ye katılmaya karar verdiğini söyledi.

MİLLİ OYUNCULAR TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık bölümü tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen Altay, Ferdi, Szalai, Rossi, Serdar Dursun ve Caulker’a yo-yo testi uygulanırken, Zajc'ın takıma öğleden sonra katılacağı ifade edildi. Fenerbahçe’de sakatlığı süren Nazım Sangare ve dün evlenen Dimitris Pelkas çalışmalarda yer almadı.

Fenerbahçeli Pelkas'ın mutlu günü: Dünyaevine girdi Fenerbahçe'de forma giyen Dimitris Pelkas, Kivela Marda ile evlendi. 28 yaşındaki futbolcunun düğününe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Jorge Jesus da katıldı.

Tonye Jekiri'den Fenerbahçe Beko'ya 2 yıllık imza... Transferler peş peşe patlıyor Fenerbahçe Beko, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattı... Sarı-Lacivertliler 28 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de son bomba Carvalho Lincoln ve Bruma'yı transfer eden, Emre Mor ile de el sıkışan sarı lacivertliler, ön libero için düşünülen William Carvalho transferinde büyük aşama kaydetti.