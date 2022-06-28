Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı. Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
İTALYA GÜMÜŞ, FRANSA BRONZ MADALYA KAZANDI
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.
İtalya, 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya elde etti.
Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalya Eray Şamdan'dan! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda karate erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Eray Şamdan, altın madalya kazanırken, U18 Milli Takımımız ise ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Peş peşe gelen galibiyetlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan’ı tebrik etti.
Milli sporcu Rıza Kayaalp'ten altın madalya İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.
Bakan Kasapoğlu 'bu bir rekor' diyerek duyurdu: 2 bin 79 madalya kazandık Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son altı ayda, ay-yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız, uluslararası alanda 569 altın, 644 gümüş ve 866 bronz olmak üzere toplam 2 bin 79 madalya kazandı. Bu bir rekor, bu bir gurur tablosu." dedi.