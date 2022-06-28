Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız uluslararası spor arenasında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda boks branşındaki mücadelelerle devam etderken, son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde karşılaştığı Sırp Nikolina Gajic'i yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

SIRADAKİ RAKİP İTALYAN

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler ringe çıktı. Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde karşılaştığı Sırp Nikolina Gajic'i yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Busenaz, yarı finalde İtalyan rakibi Melissa Gemini ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 63 kiloda Kerem Özmen, son 16 turunda Bosna Hersekli rakibi Luka Veljovic'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Kerem, çeyrek finalde Cezayirli Yahia Abdelli ile karşılaşacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi ile mücadele etti.

Rakibini yenen Hatice, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi ile eşleşti.

Erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun, son 16 turunda Suriyeli Abd Alhameed Youssef'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaan, çeyrek finalde Vladimir Mironchikov ile mücadele edecek.

Öte yandan, 60 kiloda Hakan Doğan, 75 kiloda Serhat Güler, 69 kiloda Necat Ekinci, 91 kiloda Burak Aksın ve +91 kiloda Uğur Aydemir rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

MİLLİ TENİSÇİLER ÜST TURA YÜKSELDİ

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler bir üst tura yükseldi

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler ilk gün müsabakalarına çıktı.

Yankı Erel, Sloven rakibi Sebastian Dominko'yu 6-7, 6-4, 6-4'lik setlerle 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Yankı Erel, ikinci turda Mısırlı raket Karim Mohamed Maamoun ile karşılaşacak.

Cezayirli Youcef Rihane'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura adını yazdıran Koray Kırcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Petros Chrysochos ile mücadele edecek.

Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, Portekizli Fabio Alexandre Costa Coelho-Miguel Gomes çiftini 7-5, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ağabigün/İlkel ikilisi çeyrek finalde Tunuslu Wissam Abderrahman-Mohamed Aziz Ouakaa ile karşılaşacak.

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı altın madalya kazandı Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalya Eray Şamdan'dan! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda karate erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Eray Şamdan, altın madalya kazanırken, U18 Milli Takımımız ise ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Peş peşe gelen galibiyetlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan’ı tebrik etti.

Milli sporcu Rıza Kayaalp'ten altın madalya İtalya'da düzenlenen Matteo Pellicone Turnuvası'nda mücadele eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.