Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Okan Buruk’un takımın başına geçmesiyle birlikte transferde vites artıran Galatasaray, orta sahaya tanıdık bir ismi gündemine aldı; Anderson Talisca.. Buruk, imza töreninde “Orta saha oyuncuları çok önemli. Asist ve gol katkısı yapacak isimlere yönelmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı. Kaliteli bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen yönetim Anderson Talisca için harekete geçti. Sarı kırmızılılar Talisca’yı bitirebilirse bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Birincisi Buruk’un istediği kalitede bir oyuncu olması, öbürü Gedson’un rövanşını Beşiktaş’tan almak...

YARISINI SİZ ÖDEYİN

Cimbom geçtiğimiz sezon Çin’den, Birleşik Arap Emirlikleri’nin En-Nasr takımına 8 milyon avroya transfer olan yıldız oyuncuyu öncelikli olarak bonservisiyle renklerine katmak istiyor. Ancak 28 yaşında Brezilyalının yıllık ücretinin 8 milyon avroyu bulması sarı kırmızılıları zorluyor. Aslan, Süper Lig’e dönmek isteyen Talisca’dan indirim talep edecek. Ancak istediği cevabı alamazsa En-Nasr’a kiralama formülüyle ‘Ücretini yarı yarıya ödeyelim’ teklifini sunacak. En-Nasr, Talisca’nın yüksek maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

SOLA SOLBAKKEN

Gakatasaray, Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen Ole Solbakken’i renklerine katmaya çok yaklaştı. Burak Elmas yönetiminde de transfer listesinde olan 23 yaşındaki solak kanat oyuncusu o dönem mali şartlar yüzünden transfer edilememişti. Aralıkta sözleşmesi bitecek yıldız adayı için kulübüyle temasa geçen sarı kırmızılılara ilk cevap “2 milyon avro” olarak geldi. Ancak Cimbom oyuncuyla her konuda anlaştığı için bu miktarı çok buldu. Şayet Bodo istediği bedeli 1 milyon avroya çekmezse Aslan, Solbakken’i devre arası bedavaya alacak.

AVRUPA'DA OLMALIYDIK

Sezonun ilk idmanı öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk "Bizim için Avrupa'nın olmadığı bir yıl... Bu tabii ki Galatasaray için üzücü. Galatasaray, her zaman Avrupa'da oynamaya alışmış bir takım ama kupaya kadar haftada tek maç. Farklı bir sezon başlıyor. Tek hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.

Transfer sonrası Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray ve Okan Buruk açıklaması Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, gönlünün baştan beri Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyerek, Okan Buruk ile çalışmayı heyecanla beklendiğini söyledi.