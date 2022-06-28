Türkiye Gazetesi

CSKA ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile Lille’e dönen Yusuf Yazıcı için bomba bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında, PSG’nin sportif direktörü Luis Campos’un, daha önce Lille’e getirdiği Yusuf Yazıcı’yı PSG’ye transfer etmek istediği belirtildi. Fransız devinin yeni teknik direktörü Christophe Galtier de Lille’den eski öğrencisi olan Yusuf’un takıma katılmasını çok istiyor. Ancak Lille bonservis konusunda sıkıntı çıkarıyor.

TRABZONSPOR PAY ALACAK

Trabzonspor’dan 17,5 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı oyuncu için daha yüksek bir ücret bekleyen Lille’in bu ısrarı transferin uzamasına yol açabilir. Öte yandan transfer iddiası Trabzonspor’un iştahını kabarttı. Trabzonspor ile Lille arasındaki anlaşmaya göre Yusuf başka bir takıma satılırsa net transfer gelirinin yüzde 20’si bordo mavililerin olacak. Karadeniz ekibi bu sebeple transferdeki durumu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Yusuf Yazıcı sesleri! Denayer, Umut Bozok, James Rodriguez... Teknik direktörlüğe Okan Buruk, sportif direktörlüğe de Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray, 2. Dursun Özbek dönemine transfer şovla girmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar futbol kamuoyundaki "şampiyonluk adayı değil" algısını değiştirmek için çok güçlü transferlere hazırlanıyor. Cim Bom'un listesinde Yusuf Yazıcı ismi dikkat çekici...