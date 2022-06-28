Türkiye Gazetesi

CÜNEYT ARKIN BEŞİKTAŞLI MIYDI?

Türk sinemasının yakışıklı jönü, Battalgazi'si, Kara Murat'ı, 90'lı yılların sevilen dizilerinin babacan karakteri Cüneyt Arkın bu sabah hayatını kaybetti. Güne "Cüneyt Arkın öldü" haberiyle uyanan milyonlarca vatandaş, sosyal medyada en çok Cüneyt Arkın paylaşımları yaptı.

Kulüpler, federasyonlar, spor camiasının tanınmış isimleri ve sporculardan peş peşe Cüneyt Arkın paylaşımları geldi. 84 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın Twitter hesabındaki Beşiktaş paylaşımları dikkat çekti. İnsanların aklına "Cüneyt Arkın hangi takımlıydı? Cüneyt Arkın Beşiktaş'ı mı tutuyordu" soruları geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN CÜNEYT ARKIN PAYLAŞIMI

Türkiye'de belki de 4-5 nesile kendisini sevdirebilen ender isimlerden olan Cüneyt Arkın'un vefatıyla birlikte spor kulüplerinin paylaşımları etkileşim sayısıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Cüneyt Arkın'ın Beşiktaş paylaşımları sonrası "Cüneyt Arkın hangi takımlıydı?" diye aratmaya başladı.

Kartal pençesi yapan Cüneyt Arkın, "Tebrikler #Beşiktaş ???? 2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu @Besiktas'ı ve siyah-beyaz renklere gönül vermiş taraftarlarını yürekten kutluyorum" paylaşımı yapmıştı. Efsane aktör Beşiktaş'ın Kupa zaferini de tebrik etmişti.

Cüneyt Arkın, Beşiktaş'ın yardım kampanyası için de "Beşiktaş dayanışmanın adıdır. Bırakmam Seni" diye tweet atmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından şu taziye mesajı paylaşıldı:

"Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz."

Cüneyt Arkın ağlayarak Fatma Girik'e seslenmişti: 'Bekle beni geliyorum' Yeşilçam’ın usta ismi dün gece kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sinema oyuncusunun 24 Ocak'ta vefat eden Fatma Girik'in arkasından ağlayarak söylediği sözler gündem oldu. Arkın, Girik vefat ettiğinde "Ah! Ah! Fatma’m bekle beni orada bekle geliyorum" demişti.

CÜNEYT ARKIN HANGİ TAKIMLI?

Ancak Cüneyt Arkın'ın Beşiktaşlı olmadığı biliniyor. Geçmişte Galatasaray formasıyla da poz veren Cüneyt Arkın, bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunu da kutladı.

Galatasaray forması ile yaptığı paylaşımda Arkın, "Şampiyon Galatasaray" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY: Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cüneyt Arkın’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE: Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından #CüneytArkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasına başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR: Sinemamızın büyük oyuncularından Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.