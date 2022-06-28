Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Adam Ounas'la ilgilendiği ortaya çıktı. İtalyan medyasında Napoli'ye yakın medya kuruluşları 25 yaşındaki Cezayirli yıldızı Kartal'a yazdı.

AİLESİYLE TATİLE GELDİ

Adam Ounas ailesiyle birlikte tatilinin bir kısmını Türkiye'de geçirdi. Yıldız futbolcunun ve eşinin tatilden Instagram paylaşımları üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı. Serie A'da geçen sezon 15 maça çıkan ve Napoli'nin elden çıkarmak istediği futbolcu Rachid Ghezzal'in yakın arkadaşı...

İtalyan medyası ikilinin Beşiktaş'ta buluşacağını, Siyah-Beyazlı yönetimin Napoli ile temase geçeceğini iddia etti. Cezayir Milli Takımı'nda 19 kez forma giyenOunas'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.

Napoli'ye 2017 yazında Bordeuax'tan 12 milyon Euro bonservis ödenerek alınan yıldız isim Nice, Cagliari ve Crotone formaları da giydi.

İrfan Can Eğribayat'ı Adana Demirspor kaptı! "Trabzonspor'da 2. kaleci olacağıma..." Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Göztepe’de, kadro planlamasında düşünülmeyen 24 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat için Süper Lig'den birkaç kulüp nabız yoklamıştı. İrfan Can için son olarak Adana Demirspor, İzmir temsilcisinin kapısını çaldı. Mavi-lacivertlilerin, Göztepe’ye 1.2 milyon Euro bonservis bedeli teklifte bulunduğu, İrfan Can’a da 3 yıllık sözleşme sunduğu öğrenildi.

ALEX TEİXEİRA'YA MÜŞTERİ ÇIKTI

Adam Ounas kanatlarda oynayabildiği gibi forvet arkası ve 10 numara da oynuyor. Alex Teixeira'dan kurtulmak isteyen Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun yerini Napoli'deki sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan Adam Ounas'la doldurmak istiyor.

Alex Teixeira'ya ise Katar ve Çin'den tekliflerin olması yönetimin yüzünü güldürdü.

Beşiktaş Tayyip Sanuç için Adana Demirspor'a resmi teklifini iletti, takasta Welinton önerildi Yerli stoper arayan Beşiktaş, Adana Demirspor'da parlayan Tayyip Talha Sanuç için harekete geçti. Abdülkerim Durmaz'ı Galatasaray'a kaptıran Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine resmi teklifini iletti. Son 4 sezondur Adana Demirspor forması giyen Tayyip geçen sezon Süper Lig'de 26 maça çıkmıştı.

Cüneyt Arkın hangi takımlıydı? Cüneyt Arkın Beşiktaş'ı mı tutuyordu Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden Cüneyt Arkın'ın vefat haberi spor dünyasını da yasa boğdu... Kulüpler, federasyonlar, spor camiasının tanınmış isimleri ve sporculardan peş peşe Cüneyt Arkın paylaşımları geldi. 84 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın Twitter hesabındaki Beşiktaş paylaşımları dikkat çekti. İnsanların aklına "Cüneyt Arkın hangi takımlıydı? Cüneyt Arkın Beşiktaş'ı mı tutuyordu" soruları geldi.