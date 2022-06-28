Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek final serisinin ilk maçı Yalova 90. Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk periyodu 25-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de rakibine göre daha üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar soyunma odasına 42-32'lik skor avantajıyla girdi.

YAMAÇ YÜKSEL'DEN 29 SAYI

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe aradaki farkı 4 sayıya indirerek son çeyreğe 57-53 geride girdi. Nefes kesen dördüncü çeyreğin son dakikalarında bulduğu sayılarla rahatlayan Fenerbahçe karşılaşmayı 74-68 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Sarı-Lacivertlilerde 29 sayı bulan Yamaç Yüksel takımına galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe’de Ferit Gümüş ise 21 sayı ile takımına katkı yaptı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe finalde HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ezile rakibi Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 2-1’e getirerek adını finale yazdı.