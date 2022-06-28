Türkiye Gazetesi

Galatasaray formasını 2011-14 yılları arasında 2.5 sezon giyen İspanyol futbolcu Albert Riera, geçen sezon devre arasında yardımcı antrenör olarak geri dönmüştü. Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve getirilen eski teknik direktör Domenec Torrent'in yardımcılığını yapan Riera, Sarı-Kırmızılı taraftara ve camiaya veda ederek kulüpten ayrıldı.

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TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK

Albert Riera'nın Instagram hesabından paylaştığı Türkçe açıklama şöyle:

"Sevgili CIMBOM!

2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum.

Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim bir gün tekrar buluşacağız.

Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum.

Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere…"

ALBERT RİERA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İspanya Milli Takımı ve Espanyol'un unutulmaz sol açığı Albert Riera,15 Nisan 1982 yılında İspanya'nın Monacor şehrinde doğdu. Futbol kariyerine Mallorca'da başlayan İspanyol, Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool ve Olympiakos gibi takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında Galatasaray'da forma giydi.

Espanyol'un UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan kadrosunun yıldızı olan Riera, milli takımla da Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

2014'te Galatasaray’dan ayrılan Riera sırasıyla Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper formaları giydi.

Antrenörlük kariyerine daha önce de Galatasaray'da başlayan 39 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, 30 Haziran 2021 itibarıyla görevden ayrılmıştı. Albert Riera, Torrent'in ekibinde yeniden Galatasaray'da görev almıştı.

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Galatasaray'da Albert Riera geri döndü Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent ekibine sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Albert Riera'yı kattı.