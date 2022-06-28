Türkiye Gazetesi

Voleybol haberleri... CEV'den yapılan açıklamaya göre kadınlar ve erkeklerde 2022-2023 sezonu Avrupa kupaları kuraları, Lüksemburg'da çekildi.

Kadınlar CEV Kupası ilk turunda Galatasaray HDI Sigorta, İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci, Türk Hava Yolları ise İsviçre takımı Viteos Neuchatel'in rakibi oldu.

ERKEKLERDE ZORLU KURA

Erkekler CEV Kupası'na ikinci turdan katılan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile Romanya takımı SCM Craiova, Galatasaray HDI Sigorta ile Avusturya ekibi Union Raiffeisen Waldviertel ve Arkas Spor ile Belçika'dan Caruur Volley Gent eşleşti.

Kadınlarda ilk tur maçları, 13-15 ve 20-22 Aralık'ta yapılacak. Erkeklerde ise ikinci tur karşılaşmaları 8-10 Kasım ve 15-17 Kasım'da oynanacak.

FENERBAHÇE HDI SİGORTA'DA 3 TRANSFER BİRDEN

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Vahit Emre Savaş VE Oğuzhan Tarakçı VE Sırp oyuncu Pavle Peric'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, bu doğrultuda kadrosunu Sırp smaçör Pavle Peric ile güçlendirdi." denildi.

23 yaşındaki smaçör Periç, geçen sezon Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.

5 VOLEYBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

AKDENİZ OYUNLARI'NDA 2'DE 2 YAPTIK

Filenin Sultanları, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda C Grubu ikinci maçında İtalya’yı 3-1 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

MİLLETLER LİGİ'NDE RAKİP KANADA

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi’nin 3. haftasının ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Milletler Ligi’nin 3. hafta mücadelesi 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Calgary kentinde yapılacak.

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada’nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada yer alıyor.

Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."

Maç programı

29 Haziran Çarşamba:

05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Cumartesi:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD