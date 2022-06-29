Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız ululslararası spor müsabakalarında ülkemizi başarı ile temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 19. Akdeniz Oyunları'na katılan sporcularımızdan art arda madalya haberleri gelmeye devam ediyor.

SAMET AK'TAN GÜMÜŞ MADALYA

Milli güreşçi Samet Ak, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Samet, çeyrek finalde Arnavut sporcu Islam Dudaev'i, yarı finalde de Cezayirli Abdelkader Ikkal'ı yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi, finalde karşılaştığı Mısırlı Amr Hussen'e11-1 teknik üstünlükle kaybedip, gümüş madalyada kaldı.

Bu sıklette bronz madalyalar ise San Marino'dan Malik Michael Amine ve Arnavutluk'tan Islam Dudaev'in oldu.

FATİH ERDİN SERBEST STİL 86 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Fatih Erdin, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 86 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Fatih Erdin, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Choiras Charalambos'u, yarı finalde de Arnavutluk'tan Osman Hajdari'yi yenerek finale yükseldi.

Fatih, finalde karşılaştığı San Marinolu sporcu Myles Amine'ye 4-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Bu sıklette bronz madalyaların sahibi ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Choiras Charalambos ile Fransa'dan Akhmed Aibuev oldu.

FEYZULLAH AKTÜRK'TEN 97 KİLODA GÜMÜŞ MADALYA

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 97 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Feyzullah, ilk turda İtalyan Simone Iannattoni'yi, çeyrek finalde Mısırlı Mostafa Elders ve yarı finalde de Tunuslu Mohamed Saadoui'yi yenerek finale yükseldi.

Feyzullah, finalde karşılaştığı Makedonyalı Magomedgadji Nurov'a 4-3 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

BOCCEDE BRONZ MADALYA

Boccede Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bocce branşında müsabakalar yapıldı.

Gülçin Esen-Beyza Tatarlı ikilisi, petank çift kadınlar kategorisi üçüncülük maçında ev sahibi Cezayir'den Ibtissam Baba Arbi-Nour El Houda Bouguerra ekibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

SALİM SERCAN 125 KİLODA BRONZ MADALYA KAZANDI

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Cezayirli Mohamed Billal Khelil ile bronz madalya maçında karşılaştı.

Rakibini 10-0 sayı tuşuyla yenen Salim Ercan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Erkekler 65 kiloda Münir Recep Aktaş ise bronz madalya maçında Sırp rakibi Stevan Micic'e yenilerek podyumun dışında kaldı.

Güreşte erkekler kategorisi mücadeleleri sona erdi.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İspanya ile karşılaştı.

Rakibini 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, C Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

AYŞE, BUSE VE HATİCE YARI FİNALDE

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş yarı finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Roberta Bonetti'yi yenerek yarı finale çıktı. Ayşe, yarı finalde Tunuslu Wafa Hafsı ile karşılaşacak.

Kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Cezayirli Fatiha Mansouri'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Buse Naz, yarı finalde Fransız Romane Moulai ile müsabakaya oynayacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatica Akbaş, çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan Sirine Chaarabi'yi yenerek yarı finale çıktı. Hatice, yarı finalde Mısırlı Yomna Ayyad ile eşleşti.

Yarı finale yükselen kadın boksörler madalyayı garantiledi.

Öte yandan erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun ise çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli kadın güreşçiler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli kadın güreşçiler mindere çıktı.

Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Bediha Gün, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini yenerek finalist oldu.

Final karşılaşmaları şu şekilde:

Evin Demirhan Yavuz-Julie Sabatie (Fransa)

Zeynep Yetgil-Maria Prevolaraki (Yunanistan)

Bediha Gün-Siwar Bouseta (Tunus)

Buse Tosun Çavuşoğlu-Paulina Lecarpentier (Fransa)

Yasemin Adar Yiğit-Enrica Rinaldi (İtalya)

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Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı altın madalya kazandı Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalya Eray Şamdan'dan! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda karate erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Eray Şamdan, altın madalya kazanırken, U18 Milli Takımımız ise ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Peş peşe gelen galibiyetlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan’ı tebrik etti.