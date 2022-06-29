Türkiye Gazetesi

Daha 20’li yaşlarına basmadan Türkiye’de fırtınalar estiren Emre Mor’un yeni adresi Fenerbahçe oldu. Genç yaşında millî takıma yükselen, Alman devi Borussia Dortmund’a transfer olan Emre, sonrasında büyük bir hızla düşüşe geçmiş ve ay yıldızlı formayı da unutmuştu. Karagümrük’te Volkan Demirel ile yeniden kendine gelen Emre Mor, yeniden eski günlerine dönebilmek için Fenerbahçe’yi tercih etti.

Kırmızı siyahlı formayla 29 karşılaşmaya çıkan Emre Mor, 6 gol atıp 4 asistle yıldızlaştı. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, futbolcu ve kulübü ile transfer konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı siyahlı takıma bonservis bedeli olarak 2 milyon euro ve sonraki satıştan pay verilecek. Emre Mor'a ise yıllık 1,2 milyon avro ödenecek.

HURMA: FENERBAHÇE'YE SÖZ VERDİM

Öte yandan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, birkaç saat önce yaptığı açıkmada Emre Mora transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı.

TRT Spor'a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, Emre Mor'un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptığını belirterek, "Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı" dedi.

Fenerbahçe'ye verdiği sözü tutacağını belirten Hurma, "Emre Mor için Fenerbahçe'ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım" diyerek transferi adeta önceden açıklamış oldu.

DEMİREL DE TAVSİYE ETMİŞTİ

Emre’nin eski hocası Volkan Demirel de "Fenerbahçe için Emre doğru oyuncu. Kendisini çok geliştirdi, futbola odaklandı. Herkeste olmayan futbol yetenekleri var" diyerek tavsiyede bulunmuştu.

2017'DE KAPIDAN DÖNDÜ

Emre Mor, 2017’de Fenerbahçe’nin kapısından dönmüştü. Oyuncunun o dönemdeki menajeri Muzzi Özcan, Emre’yi İstanbul’a getirmişti. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım canlı yayında "2 milyonu kiralama, 8 milyonu bonservis bedeli olmak üzere 10 milyon avroluk teklif yaptık. Bekliyoruz" demişti. Emre, 13 milyon avroya Celta Vigo’ya transfer olmuştu.

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