Türkiye Gazetesi

Mesut Özil ile Ali Koç'un dün kulüp binasında bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin 24 Mart'ta kadro dışı bıraktığı ve teknik direktör Jorge Jesus'un da kapıları kapattığı Mesut Özil, kulüp binasında başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

33 yaşındaki orta saha "Sözleşmem bitene kadar Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum. Bu sezonki şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum" dedi. Daha önce sosyal medya hesabından, "Fenerbahçe'de hedeflerimi gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" diyen Mesut'un geleceği belirsizliğini koruyor.