Türkiye Gazetesi

İnter’de harikalar estirdikten sonra Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye transfer olan Romelu Lukaku, beklenene veremedi. Chelsea’nin teknik direktörü Thomas Tuchel ile sık sık problemler yaşayan Lukaku, sezon ortasında İnter’e “Beni geri alın” teklifinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Belçikalı santrafor beklediği mutlu sona ulaştı. İnter’in Çinli başkanı Steven Zhang, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda, “Herkese merhaba, Inter yönetim binasının terasındayım. Bakın burada kiminle beraberiz” diyerek, Lukaku'yu gösterdi.

"ÇOK GOL ATACAĞIM"

Lukaku da yeniden Inter forması giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, Zhang'a San Siro'da çok gol atacağına dair söz verdi. 29 yaşındaki futbolcu, Inter'de taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye ve duyulan güvene teşekkür etti.

90 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Mavi-siyahlı kulüp, gündüz saatlerinde sağlık kontrolünden geçirdiği Lukaku'nun 90 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAĞIM"

Kulüp kanalına konuşan Lukaku, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek "Burada 1 yıl önce bu takımla sahip olduğum başarı tarihe geçti. Inter, bana burada oynadığım yıllarda çok şey verdi. Şimdi ben de önceki dönemden daha iyisini yapmayı ümit ediyorum" dedi.

2019-2021 yılları arasında Inter forması giyen Lukaku, 2020-2021 sezonunda mavi-siyahlı takımın ligde 11 yıl sonra kazandığı lig şampiyonluğunda attığı 24 golle büyük rol oynamıştı.

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