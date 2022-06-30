Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, büyük bir hızla parlayıp sonra sönen, Karagümrük’te Volkan Demirel ile yeniden küllerinden doğan Emre Mor’un transferini bitirdi. Sarı lacivertlerin bu transferinde Volkan Demirel’in hem oyuncunun gelişiminde hem de hararetle tavsiyesinde büyük rolü var. Dortmund sonrası düşüşe geçen kariyerini analiz eden Demirel, oyuncunun çizgiden içeriye girdiğinde topu rakiplere kaptırdığını istatistiklerle ortaya koydu. Demirel, Emre’nin ısı haritalarında ne zaman merkeze yönelse top kaybını daha fazla yaptığını gösterdi.

YANLIŞ KULLANIYORSUN

Hızıyla ve tekniğiyle büyük bir potansiyeli olduğunu ancak bunu yanlış kullandığını belirten Demirel “Kanattan topu çok erken içe kat etmek için çekiyorsun. Çizgide kal, gol açısı gelene kadar sabırla dripling yap. Kaleyi görünce de şut atmaktan çekinme” tavsiyesinde bulundu. Hocasının tavsiyesine uyan Emre geçen sezon ligin maç başına en fazla çalım girişiminde bulunan (5,4) ve başarılı çalım atan (2,8) oyuncusu oldu. Top kaptırınca umursamayan Emre gitti, yüzde 59 ikili mücadele kazanan, ayakta kalan bir Emre geldi.

10 MİLYON VERSELER ARTIK VAZGEÇMEM

Emre Mor’u ellerinde tutmayı çok istediğini ancak oyuncunun tercihi sebebiyle satmaya razı olduklarını söyleyen Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma “Bir sene daha kalması için ücretini artırmayı teklif ettim, kabul etmedi. Kalsaydı seneye 20 milyon avroya satardım. Fenerbahçe’ye söz verdikten sonra başka takım 10 milyon avro dahi verse kabul edemezdim” diye konuştu.

HEDEF PENETRA

Yeni yabancı kuralı sayesinde 21 yaşın altında 10’dan fazla kez millî olan yabancı oyuncular yerli statüsünde oynayabilecek. Abdülkerim transferinde hüsrana uğrayan Fenerbahçe gözünü Portekiz U-21 Millî Takımı’nın stoperi Alexandre Penetra’ya dikti. A Bola’da yer alan haberde, genç oyuncunun Jorge Jesus’un gözüne girdiği belirtildi.

Emre Mor Fenerbahçe formasını giydi, yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe'nin gece yarısı resmen açıkladığı Emre Mor, bugün sağlık kontrolünden geçerek Sarı-Lacivertli formayı giydi. Bir kulüp çalışanı Emre Mor'un Fenerbahçe formalı ilk fotoğrafını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Son dakika: Fenerbahçe Emre Mor transferini açıkladı Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı.