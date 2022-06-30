Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Orta sahaya en az iki kalibreli oyuncu almak için kolları sıvayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı’dan sonra Konyaspor’un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Cenk Ergün bir yandan yurt dışında listeye aldıkları isimlerle ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken, Amir Hadziahmetovic Aslan’ın radarına girdi. 6 sezondur Konyaspor’da olan Boşnak oyuncunun yüksek potansiyeli, lige hâkim oluşu ve sağlam karakterinin ön plana çıkması sebebiyle sarı kırmızılılar Amir’i de renklerine katmak için harekete geçti.

SEÇ, BEĞEN, AL!

Okan Buruk’un daha önceden de yakından takip ettiği oyuncu için olumlu rapor vermesi sonrası Dursun Özbek, yeşil beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen ile bizzat bu hafta görüşmeyi planlıyor. Buruk’un hazırlamaya başladığı takımdan ayrılacak isimlerin belirginleşmesinin ardından Cimbom ilk teklifini takas üzerinden yapacak. Takasta kullanılması düşünülen oyuncular arasında Aytaç, Ömer, Oğulcan, Taylan ve Luyindama’nın isimleri gündemde. Konyaspor’un vereceği cevaba göre ise Aslan bu transferdeki rotasını çizecek.

ÖNCE TAKIM OLACAĞIZ

Okan Buruk bir yandan transferleri beklerken bir yandan da mevcut kadrosunu yeni sezona hazırlıyor. Buruk iki antrenman arasında öğrencileriyle yemek yiyip, birlikte zaman geçiriyor. Florya’daki havayı değiştirmek için çaba sarf eden teknik adam, "Başarı için öncelikle takım olmalıyız. Bunun için de birbirimizi iyi tanıyıp, birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

JOAO PEDRO YOKLAMASI

Galatasaray Okan Buruk’un istediği ‘skora katkı yapacak’ oyuncuyu İtalya’da buldu. Sarı kırmızılılar Joao Pedro için, Cagliari ile transfer görüşmelerine başladı. İtalyan basını Galatasaray’ın forvet ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu için 7 milyon avro ödeyeceğini iddia etti. Sarı kırmızılılar bu transferi çok daha makul bir fiyata bitirmek için uğraşıyor. Cagliari’nin 3-4 milyon avro civarına inmesi durumunda bu transfer tamamlanacak.

Albert Riera'dan Galatasaray taraftarına veda... "Bir gün tekrar buluşacağız" Galatasaray'da eski teknik direktör Domenec Torrent'in yardımcılığına getirilen Albert Riera, Sarı-Kırmızılı taraftara ve camiaya veda ederek kulüpten ayrıldı.

Muğdat Çelik genç yaşta futbolu bıraktı... Galatasaray'da 743 dakika oynayıp 2 kupa kazanmıştı Süper Lig'in unutulmaz forvetlerinden Muğdat Çelik, 32 yaşında futbolu bıraktı. Geçen sezon Denizlispor forması giyen tecrübeli forvet bu yaz boşa çıkmıştı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kavgadaki performansıyla da akıllarda yer eden Muğdat, yeşil sahalara veda etme kararı aldı.