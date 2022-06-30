Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür’ün trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı görüntüleriyle gündemde.
Milli futbolcu emniyet kemerini takmadığı ve direksiyonu tek elle tuttuğu aracıyla otoyolda makas atarak ilerledi. Hız limitlerinin aşıldığı video Twitter’da “Abdulkadir Ömür’ün keyfi yerinde” diye paylaşıldı.
Trabzonspor transfer haberleri... Ahmet Ağaoğlu: İki mevkide görüşmeler sürüyor Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer konusunda iki mevkide görüşmelerin sürdüğünü belirterek söz konusu futbolcuların 9 Temmuz’da kampa katılacaklarını söyledi. Ağaoğlu, transfer konusunda 2 oyuncu ile görüşmelerin sürdüğünü, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları halinde kulübünün 1 yıllık futbolcu maaşları tamamının karşılanacağını belirtti.