Türkiye Gazetesi

TFF Yönetim Kurulu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da yaptığı toplantı sonrası yeni kararlar alındı.

Toplantı sonrası alınan kararlar şöyle:

REZERV LİG'DE KİMLER OYNAYACAK?

"1. 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Mehmet Büyükekşi 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tavrını koydu Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya değinen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an futbol adına çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz" dedi.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.

DEPLASMAN SEYİRCİ YASAĞI KALKTI

2. 2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir.

Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir."

Mehmet Büyükekşi: 140 ülkeye dizi film ihracat yapıyoruz. Niye maçlarımızı da diğer ülkelere izletmeyelim? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var” dedi. Büyükekşi Türk futbolunu dünya çapında büyütme sözü verdi.

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