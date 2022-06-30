Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Ömer Toprak transferini açıkladı. 32 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı. 33 yaşındaki Nuri Şahin'in aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan gurbetçi futbolcu nihayet Süper Lig'de forma giyecek.

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ÖMER TOPRAK 3. TRANSFER

Geçen sezon Bundesliga 2'de Werder Bremen formasını giyen ve Bundesliga'ya yükselme sevinci yaşan Ömer için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Emrah Çelik, Ömer Toprak transferini futbol sorumlusu Nuri Şahin'in isteği üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çelik, sezon öncesi 3.transferleri olan Toprak'ın da kırmızı-beyazlı takıma faydalı olacağına inandıklarını kaydetti.

Bundesligada Bayer Leverkusen, Freiburg ve Borussia Dortmund forması da giyen Ömer ise Antalyaspor'a transferinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"DOĞRU TAKIMA GELDİM"

Antalyaspor'a transferini kendisi için "yeni bir heyecan" olarak nitelendiren Ömer, "Doğru karar verdiğime inanıyorum. Ülkemde futbol oynamak istiyorum. Antalyaspor'u daha iyi yerlere getirmek için tecrübelerimi takımıma, takım arkadaşlarıma iletmek istiyorum." dedi.

Ömer, Nuri Şahin'in arkadaşı olduğunu, bu saatten sonra kendisini hocası olarak göreceğine dikkati çekerek, "Nuri hocayla bu dördüncü karşılaşmamız oldu. Bana birkaç teklif vardı. Antalyaspor'la kendimi daha iyi hissettim. Transferimin ülkeme olması beni mutlu etti. Ülkemde kendimi ispatlamak istiyorum. Tesis, stat olarak çok profesyonel bir kulüple karşılaştım. Bu tesis Avrupa'da çok bulunmaz." diye konuştu.

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Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulüp, Ömer Toprak transferi için klip hazırladı.

Ömer Toprak, kulübün sosyal medyasında yer alan klipte iddialı açıklamalarda bulundu.

"Büyük hedeflere ulaşmak, son düdük çalana kadar takımını savunmak ve birlikte kazanmak için cesurların safında yer almak gerekir." diyen Ömer, ayrıca "Kararlarımı alırken cesur olmam gerektiğini bilerek büyüdüm. Elbette hatalarımız olacak. Elbette tökezleyeceğiz ama devam etmek için yine cesur olmaya ihtiyacımız var. Çünkü beni ayakta tutan cesurların takımında yer almak. Ben Ömer Toprak. Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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