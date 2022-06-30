Türkiye Gazetesi

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda, A Milli Basketbol Takımı'nın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı maçıb 16 kişilik kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takımın 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven.

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MELİH MAHMUTOĞLU: ÇOK KRİTİK MAÇ

A Milli Takım Kaptanı Başantrenörü Melih Mahmutoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun zaman tam kadro oynayamadıklarını söyleyen Mahmutoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi tam kadro buluştuk. NBA’deki oyuncularımız da geldi. Gerçekten çok ciddi ve iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Yakın zamanda önümüzde İngiltere maçı var. Onun için çalışmalarımız sürüyor. Keyifli ve verimli geçiyor. Milli forma altında olduğumuz için mutluyuz. Ondan sonra bir aramız var. Daha sonra Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapacağız. Bu aralarda Dünya Kupası elemesi maçları da olacak. Özellikle İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım."

Melih Mahmutoğlu iki yıl daha Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı... Fenerbahçe Beko formasını 9 sezondur giyen Melih, 1 THY Euroleague, 5 Türkiye ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

DİĞER GRUP DAHA ZOR

"Diğer grup zorlu olacaktır. Sırbistan, Belçika gibi kaliteli takımlar. Oraya daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok ciddi ve önemli. İnşallah İngiltere maçını alırız. Ondan sonra dinlenme sürecimiz var. 1 Ağustos’ta Avrupa Şampiyonası ve diğer Dünya Kupası elemeleri için 2 maç oynayacağız. İnşallah istediğimiz gibi geçer her şey. İyi ve güçlü bir kadroyuz. Larkin de geldi. Gerçekten iyi durumdayız. İnşallah bu yaz dönemini en iyi şekilde geçiririz."