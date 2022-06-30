TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Kura çekimine; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
TFF 2. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.
Ümit Karan 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Ümit Karan, memleketinin takımını çalıştıracak.
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP
Afjet Afyonspor
Amed Sportif
24 Erzincanspor
Ankaraspor
Arnavutköy Belediyespor
Batman Petrolspor
Bayburt Özel İdare
Düzcespor
Bursaspor
Çorum FK
Esenler Erokspor
Nazilli Belediyespor
Ispartaspor
İnegölspor
Menemenspor
Sivas Belediyespor
Somaspor
Şanlıurfaspor
Tarsus İdman Yurdu
Fethiyespor TFF 2. Lig’de... "Yeni gelmedik, geri geldik" TFF 3. Lig play-off finalinde İçel İdmanyurdu’nu seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig’e yükseldi. Batman Petrolspor, Düzcespor ve Esenlrer Erok gruplarında şampiyon olmuştu. TFF 2. Lig'e iki bilet daha kesilecek...
TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP
Sarıyer
Kırklarelispor
Zonguldak Kömürspor
Ankara Demirspor
Erimasgut Belediyespor
Pazarspor
1462 Trabzon FK
Silahtaroğlu Vanspor FK
Diyarbekirspor
Adıyaman Futbol Kulübü
İskenderunspor
Serik Belediyespor
Fethiyespor
Uşakspor
Bucaspor 1928
Balıkesirspor
Kocaelispor
Karacabey Belediyespor
GMG Kastamonuspor