Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Kura çekimine; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 2. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

Ümit Karan 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu. Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Ümit Karan, memleketinin takımını çalıştıracak.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

Afjet Afyonspor

Amed Sportif

24 Erzincanspor

Ankaraspor

Arnavutköy Belediyespor

Batman Petrolspor

Bayburt Özel İdare

Düzcespor

Bursaspor

Çorum FK

Esenler Erokspor

Nazilli Belediyespor

Ispartaspor

İnegölspor

Menemenspor

Sivas Belediyespor

Somaspor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdman Yurdu

Fethiyespor TFF 2. Lig’de... "Yeni gelmedik, geri geldik" TFF 3. Lig play-off finalinde İçel İdmanyurdu’nu seri penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2. Lig’e yükseldi. Batman Petrolspor, Düzcespor ve Esenlrer Erok gruplarında şampiyon olmuştu. TFF 2. Lig'e iki bilet daha kesilecek...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP

Sarıyer

Kırklarelispor

Zonguldak Kömürspor

Ankara Demirspor

Erimasgut Belediyespor

Pazarspor

1462 Trabzon FK

Silahtaroğlu Vanspor FK

Diyarbekirspor

Adıyaman Futbol Kulübü

İskenderunspor

Serik Belediyespor

Fethiyespor

Uşakspor

Bucaspor 1928

Balıkesirspor

Kocaelispor

Karacabey Belediyespor

GMG Kastamonuspor