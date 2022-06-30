Bordo-mavili kulübün eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın evinde düşüp kalça kemiğini kırdığı öğrenildi.
Kazanın ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özyazıcı, Doktor İhsan Alioğlu tarafından ameliyata alındı.
Ameliyatın başarılı geçtiği ve Özyazıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Abdullah Avcı, Ahmet Suat Özyazıcı’yı ziyaret etti... Kasketliler yan yana... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı’yı evinde ziyaret etti.
Ahmet Suat Özyazıcı hastaneye kaldırıldı Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.