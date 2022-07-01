Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken, kadrosundaki sürpriz bir isme La Liga’dan iki talip birden çıktı. Siyah beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan Francisco Montero’yu Sevilla ve Real Betis istiyor. 23 yaşındaki stoperin bonservisi Atletico Madrid’den 750 bin avroya alınmıştı. Ancak İspanyollarla yapılan anlaşmaya göre Atletico Madrid’e oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay verilecek. Sevilla ilk kapıyı çalan ekip oldu ve siyah beyazlılara 6 milyon avroluk teklifte bulundu.

KAZANCI AZ BULDU

Yönetim bu teklifi değerlendirirken Real Betis de devreye girdi ve rakamı 6,5 milyon avroya çıkardı. İspanya’daki piyasayı iyi bilen sportif direktör Ceyhun Kazancı, Montero’nun çok daha yüksek bedelle satışının yapılması gerektiğini söyledi. Satış gelirinin yarısının Atletico Madrid’e gidecek olmasından dolayı Montero’nun bonservisi 10 milyon avro olarak belirlendi. Montero için ısrarcı olan Sevilla ve Real Betis’in önümüzdeki günlerde yeni tekliflerle siyah beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.

TOPU GÖRÜNCE SEVİNDİLER

Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael ilk dört gün boyunca kondisyon ağırlıklı idmanlar yaptırmıştı. Dünkü dayanıklılık antrenmanının ardından çift kale maç yapılacağını duyan futbolcular oldukça sevindi. Siyah beyazlılar çalışmalara bugün de devam edecek.

SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR

Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst’un İstanbul’a gelişi yine ertelendi. Kulüpten elde edilen bilgiye göre Hollandalı futbolcunun transferinde bir problem yok. Yapılacak sözleşmede birçok önemli detay yer aldığı için hazırlanmasının zaman aldığı öğrenildi.

GELEN PARAYLA KAAN AYHAN

Montero’nun transferinden yüksek gelir bekleyen siyah beyazlılar, transfer gerçekleştiğinde uzun süredir peşinden koştuğu bir isme yönelecek. Satıştan gelecek para Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için kullanılacak. Millî stoper için İtalyan ekibi 6 milyon avro bonservis bedeli istiyor.

ATIBA İMZALIYOR

Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael ile yönetimin görüşmeleri sonucunda Atiba Hutchinson’la yola devam kararı çıktı. Taraflar yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde el sıkıştı. İzinde olan tecrübeli futbolcu İstanbul’a geldiğinde bir yıllık sözleşme imzalayacak.

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