Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Nwakaeme’nin yerini Aston Villa’nın kanat oyuncusu Trezeguet ile dolduruyor. Geçen sezon Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Trezeguet ile günler öncesinden el sıkışan bordo mavililer, İngiliz ekibini de sonunda ikna etti. 3,5 milyon avroluk teklife razı olmayan Aston Villa, 3 milyon 750 bin avroya ‘tamam’ dedi. Aston Villa, günlerdir 4 milyon 250 bin avroda diretiyordu. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen ve transferde ısrarcı olan Trezeguet, İngilizlerin yumuşamasına sebep oldu.

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Transfer haberleriyle adından söz ettiren İtalyan gazeteci Fabrizio Romano iki kulübün anlaştığını ve imza için gerekli evrakların ve kişisel şartların görüşüldüğünü yazdı. Trezeguet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuya 1,5 milyon avrosu garanti ücret, 700 bini bonus olmak üzere 2,2 milyon avro verecek. Oyuncunun menajerinin, sözleşme detaylarını netleştirmek için İstanbul’a geleceği öğrenilirken Trezeguet’nin direkt Slovenya kampına katılması planlanıyor.

Yusuf Yazıcı Trabzonspor yönetimine seslendi: Beni geri alın! Memleketini ve Trabzonspor’u çok özlediğini belirten yıldız oyuncu Lille’den ayrılmayı kafaya taktı. Fransız basını da bordo mavililerin kiralama teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Giresunspor transfer haberleri... Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar kiralandı Giresunspor orta sahasını Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar'la güçlendirdi... 23 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar kiralandı. Çotanaklar daha önce de Bandırmaspor'dan Doğan Can Davas ile Bursaspor'dan Vefa Temel'le orta sahayı takviye etmişti. Yeşil-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şöyle: