Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Diagne ve Gomis’in gelecek sezon takımda düşünülmemesi üzerine Galatasaray aradığı golcüyü Norveç’te buldu. Sarı kırmızılılar, Krasnodar forması giyen Erik Botheim ile ilk temasları da kurdu. FIFA, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı müdahale sonrası yabancı oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı askıya almasına izin vermişti. 22 yaşındaki golcü de şu an serbest kalabileceği için kapıyı yüksekten açıp 2 milyon avro imza parası ve 2 milyon avro da yıllık ücret talebinde bulundu.

SOLBAKKEN'E MARKAJ

Ancak FIFA’nın aldığı karar 2023’e kadar geçerli. Yani oyuncu serbest statüde değil. Yeni bir karara kadar oyuncu sadece bir sezon başka bir takımda oynama hakkına sahip. Cimbom, Norveçli yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak istediği için Krasnodar ile masaya oturma kararı aldı. Ayrıca kanat oyuncusu Ola Solbakken için de Bodo Glimt’le pazarlıklar sürerken iki Norveçli ismi ikna etmek için Omar’ın aracılık yaptığı ve Galatasaray’ı anlattığı öğrenildi.

ÖZBEK SIKI MESAİDE

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediğini açıklayan başkan Dursun Özbek’in futbol takımı için kaynak arayışları da sürüyor. Geçtiğimiz gün Katar Devlet Fonu yetkilileriyle bir araya gelen Özbek, stat ismi ve forma sponsorluğu için görüşmelere başladı. Hedef yıllık 10 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmek.

Galatasaray'da yeni transferlere engel olan 6 yabancı futbolcunun bileti kesildi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yabancı futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle transferde eli kolu bağlı durumda... İki futbolcuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar kadrodaki şişkinlik nedeniyle transferleri açıklayamıyor. Bu isimler Ola Solbakken ve Jason Denayer...

Albert Riera'dan Galatasaray taraftarına veda... "Bir gün tekrar buluşacağız" Galatasaray'da eski teknik direktör Domenec Torrent'in yardımcılığına getirilen Albert Riera, Sarı-Kırmızılı taraftara ve camiaya veda ederek kulüpten ayrıldı.