Türkiye Gazetesi

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe bir taraftan da fazlalıklardan kurtulmak istiyor. Sarı lacivertlilerde Samatta, Gustavo, Valencia, Caulker, Meyer ve Lemos satış listesindeki isimler. Bunlara Novak, Pelkas ve Tisserand’da iyi bir teklif gelmesi durumunda eklenecek. Oyuncuların satışından gelecek paralarla yapılacak transferlere kaynak oluşturmaya çalışan Kanarya’ya İtalya’dan müjde geldi. Kadrosunda 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe bunu 12’ye düşürmeyi hedefliyor.

ZAJC 10 MİLYON!

Eğer bu hedef gerçekleşirse sarı lacivertliler iki yabancı takviyesi daha yapabilecek. Geçen sezon İsmail Kartal’la çıkışa geçen Miha Zajc, Pelkas ve Tisserand’a İtalyan kulüpleri kancayı taktı. Zajc’a Verona’dan 6 milyon avroluk teklif geldiği öğrenilirken Pelkas için Torino’nun 4 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi. Udinesse ise 3 milyon avro karşılığında Tisserand’ı istiyor. Yani üç oyuncu için şimdiden 13 milyon avroluk teklif gelmiş durumda. Fenerbahçe’nin sadece Zajc’tan beklentisi ise 10 milyon avro..

Emre Mor Fenerbahçe formasını giydi, yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe'nin gece yarısı resmen açıkladığı Emre Mor, bugün sağlık kontrolünden geçerek Sarı-Lacivertli formayı giydi. Bir kulüp çalışanı Emre Mor'un Fenerbahçe formalı ilk fotoğrafını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.