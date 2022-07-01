Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo sözleşmesini uzatmadı ve ülkesinde ASVEL forması giymeye karar verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır. Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo’ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz" denildi.

1987 doğumlu guard CSKA Moskova'yla 2016 ve 2019'da THY Euroleague zaferi yaşamış ve kariyerinin zirvesindeyken Fenerbahçe Beko'ya 3 yıllık imza atmıştı.

Jan Vesely ayrılmayı kendisi istedi! Fenerbahçe Beko'da bir devrin sonu... Fenerbahçe Beko'da 2014'ten beri forma giyen Çek pivot Jan Vesely, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu.

VESELY DE KENDİSİ AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezon için takımın başına Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko'da yıldız pivot Jan Vesely de kendi isteğiyle ayrılıp Barcelona'nın yolunu tutmuştu. Sarı-Lacivertliler bu iki oyuncunun ayrılmasıyla yüklü bir kontrat tutarından da kurtulmuş oldu.

Fenerbahçe şu ana kadar Scottie Wilbekin, Jonathan Motley, Tonye Jekiri ve Samet Geyik transferlerini açıkladı. Nando De Colo, ülkesinin takımlarından ASVEL ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tonye Jekiri'den Fenerbahçe Beko'ya 2 yıllık imza... Transferler peş peşe patlıyor Fenerbahçe Beko, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattı... Sarı-Lacivertliler 28 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Melih Mahmutoğlu iki yıl daha Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı... Fenerbahçe Beko formasını 9 sezondur giyen Melih, 1 THY Euroleague, 5 Türkiye ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE SAFİPORT'TA 3 İMZA

Fenerbahçe Safiport'ta 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kaptan Olcay Çakır, Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş ve Gambiya asıllı Alman oyuncu Satou Sabally'nin yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giyeceği bildirildi.

Öte yandan, ABD'li oyuncu Bria Hartley ile de yolların ayrıldığı belirtildi.