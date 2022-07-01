Türkiye Gazetesi

Milli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu boşa çıktı... La Liga ekibi Celta Vigo'nun 2018 yazında Trabzonspor'a 6 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında Enes Ünal'ın takımı Getafe'ye kiralanmıştı.

Getafe kulübü Okay'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı. Celta Vigo ise sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla yollarını ayırdı.

Enes Ünal ile Okay Yokuşlu'yu ayıran tarihi rekabet La Liga'da attığı gollerle sezona damga vuran isimlerden biri olan Enes Ünal ve milli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'dan 10 kısa soruya 10 kısa cevap... İki yıldız isim Endülüs derbisi konusunda görüş ayrılığı yaşadı! Biri Sevilla derken, diğeri Real Betis dedi.

GETAFE 2.2 MİLYON EURO VERİP ALABİLİRDİ

Celta Vigo yaptığı yazılı açıklamada, "Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da devam etmeyecek. Kulüp ve futbolcu, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi hususunda anlaştı. 4 yıldır kulübümüze verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. Bol şanslar." ifadesini kullandı.

İspanyol basını, satın alma opsiyonuyla Okay Yokuşlu'yu kiralayan Getafe'nin 2,2 milyon euro olan bu futbolcunun bonservis bedelini ödemeyeceğini açıklaması üzerine Celta Vigo'nun böyle bir karar aldığını yazdı.

ALTAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı.

A Milli Takım'da da forma giyen başarılı orta saha, 39 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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