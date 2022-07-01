Türkiye Gazetesi

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Akdeniz Oyunları'na da damga vurdu...

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

KLASİK YAY ERKEK TAKIMI BRONZDA KALDI

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Samet Ak'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Rakiplerini 5-4 yenen milli okçular, bronz madalyanın sahibi oldu.

Badmintonun altın raketi Neslihan Yiğit, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.