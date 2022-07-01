Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Altay'dan yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Futbola Altay’da başladığı ifade edilen Kazımcan Karataş'ın Altay Spor Okulları'nda yetiştiği, ardından Altay altyapısında her yaş grubunda forma giydiği ifade edilen açıklamada, "U17- U19 ve U21 milli takımlarımızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk" ifadeleri yer aldı.

19 yaşındaki genç futbolcu sol bek pozisyonunda görev yapıyor.

Eyüpspor transfer şov yaptı! Alparslan Öztürk, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ, 10 imza bir arada... Süper Lig'i kıl payı kaçıran Eyüpspor gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriyor... Galatasaray'dan Alparslan Öztürk ve Kayserispor kaptanı Uğur Demirok ile savunmayı güçlendiren Eflatun-Sarılılar, Süper Lig'in deneyimli ismi İbrahim Akdağ da dahil 10 futbolcuyu açıkladı, transfer şov yaptı.

Galatasaray'dan Botheim yoklaması Rusya'da Krasnodar forması giyen Norveçli forvet ile ilk temas kuruldu. Galatasaray yönetimi toplam 4 milyon avroyu bulan maliyeti düşürmeye çalışıyor.

Galatasaray'da yeni transferlere engel olan 6 yabancı futbolcunun bileti kesildi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yabancı futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle transferde eli kolu bağlı durumda... İki futbolcuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar kadrodaki şişkinlik nedeniyle transferleri açıklayamıyor. Bu isimler Ola Solbakken ve Jason Denayer...