Türkiye Gazetesi

"Hull City, orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın Türk devi Fenerbahçe ile çalışma izni alınması şartıyla üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar.

Sözleşmesine bir yıl daha kulüp opsiyonu da dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 216 maçta 21 gol kaydetti ve Tigers'ın yazın ikinci transfer kadrosu oldu.

Türkiye formasıyla 65 kez forma giyen Tufan, Eylül 2014'te Danimarka'yı 90. dakikada yendiği de dahil olmak üzere ülkesi adına dokuz gol attı ve Hull City'yi temsil eden ilk Türk oyuncu olacak.

Çok yönlü orta saha oyuncusu geçen sezon İngiltere'de Watford ile zaman geçirdi ve Stoke City'ye karşı üçüncü tur EFL Cup maçında ilk maçına çıktı. Dört gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına Newcastle United karşısında çıktı.

2021/22 sezonunun ikinci yarısı için Fenerbahçe'ye dönmeden önce Watford formasıyla 18 maça çıktı."