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Akdeniz Oyunları'nda bit türk sporcudan daha altın madalya
01.07.2022 - 19:00 | Son Güncelleme: 01.07.2022 - 19:01
Türkiye Gazetesi
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ'dan Bojana Gojkovic'i yenerek altın madalya kazandı.
Etiketler : 19. Akdeniz Oyunları,
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