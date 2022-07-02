Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe şu ana kadar Lincoln, Bruma ve Emre Mor’u kadrosuna katmıştı. Jorge Jesus’un en çok takviye istediği bölgelerden birisi de ön liberoydu. Portekizli teknik adamın hedefleri sırasıyla William Carvalho, Sergio Oliveira ve Seba Battaglia var. Ancak üç oyuncu için ilerleme kaydedilemedi. İspanyol basını, Celta Vigo’dan ayrılan ve serbest kalan Okay Yokuşlu’nun Jesus’un listesine girdiğini iddia etti.

GETAFE İSTEMEYİNCE

El Desmaqrque gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre; Okay’ın geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Getafe, millî oyuncu için 2,2 milyon avro değerindeki satın alma opsiyonunu kullanmayı reddetti. Bu da Celta’nın ekonomik planlamasını altüst etti. Celta Vigo’da en çok kazanan oyuncular arasında yer alan Okay’ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Jesus’un hem istediği özelliklerde olması hem de yerli oyuncu olması sebebiyle Okay Yokuşlu’yu istediği belirtildi.

EMRE DE KAMPA

Fenerbahçe, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya’ya gitti. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Crespo ve Gustavo’nun yanı sıra gözden çıkarılan Caulker, Lemos, Meyer, Arda Kurtulan ve Tisserand ile kadro dışı olan Mesut Özil kafilede yer almazken, henüz sözleşme imzalandığı açıklanmayan Emre Mor’un takımla kampa gitmesi dikkati çekti.

Fenerbahçe'ye İtalyan işi Verona Zajc için 6, Torino Pelkas için 4, Unidenese de Tisserand için 3 milyon avroluk teklifi getirdi. Sarı lacivertliler tekliflerin artması durumunda transferleri onaylayacak.