Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ikinci transferini genç bir isimle gerçekleştirdi. Altay’ın 19’luk sol beki Kazımcan Karataş, transfer gündeminin gözde ismiydi. Peşinde Beşiktaş dâhil birçok Süper Lig ekibi dolaşıyordu. Altay, Kazımcan için Süper Lig’in kapısından dönen Eyüpspor ile anlaştı. Ancak genç yıldız “Ben alt ligde oynamam” deyince “5 yıllığına alalım, iki yıllığına Galatasaray’a kiralayalım” fikri ortaya atıldı. Bu durum, futbol kamuoyunda ‘hülle’ söylentilerine yol açtı.

SÖZLEŞMEYE MADDE

Eyüpspor’un Asbaşkanı Fatih Kulaksız “Bu bir hülle değil, yatırım projesi” açıklamasını yaptı. Yetenekli oyuncu, sözleşmesine ilerleyen dönemde Eyüpspor’a geri dönmesini engelleyecek bir madde koydurmak isteyince eflatun sarılılar aradan çekildi ve Kazımcan, Galatasaray’a transfer oldu. Altay Kulübü, genç millî yıldızını “Yolun açık olsun bizim çocuk” mesajıyla uğurlarken Kazımcan Karataş “Yeni bir hikâye yazmak için şimdi ayrılık vakti” diyerek siyah beyazlı camiaya veda etti.

Erik Botheim, Talisca, Mert Müldür, Onur Bulut... Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transferler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bu sene kadroda yeniden yapılanma gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun çalışmalar içinde. Cimbom, 6-8-10 numara, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.